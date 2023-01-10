В Федрезерве рассказали, от чего зависит дальнейшее движение ставки
В ФРС завили, что примут решение по ставке на основе данных по потребительским ценам в США
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что на следующем заседании ФРС "более серьезно отнесется" к возможности повышения ключевой процентной ставки лишь на четверть процентного пункта, если предстоящие данные по потребительским ценам в США подтвердят тенденции, которые были отмечены в недавнем отчете по занятости.
"В итоге я хочу, чтобы мы перешли к повышению на 25 б.п. Сроки такого повышения будут зависеть от поступающих данных", — отметил он.
Данные по занятости показали замедление роста рабочих мест и то, что Бостик назвал "полезным" замедлением роста заплат.
https://1prime.ru/world/20230110/839426711.html
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