МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что на следующем заседании ФРС "более серьезно отнесется" к возможности повышения ключевой процентной ставки лишь на четверть процентного пункта, если предстоящие данные по потребительским ценам в США подтвердят тенденции, которые были отмечены в недавнем отчете по занятости. В Совфеде рассказали, как Вашингтон "разозлит" американцев

"В итоге я хочу, чтобы мы перешли к повышению на 25 б.п. Сроки такого повышения будут зависеть от поступающих данных", — отметил он.

Данные по занятости показали замедление роста рабочих мест и то, что Бостик назвал "полезным" замедлением роста заплат.