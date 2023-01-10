МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что спад экономики еврозоны в начале года, вероятно, будет не таким глубоким, как опасались в ноябре. Об этом во вторник сообщила итальянская газета Il Sole 24 Ore. ЕЦБ предрек "очень сильный" номинальный рост зарплат в еврозоне

В ноябре Еврокомиссия прогнозировала, что рост ВВП еврозоны резко замедлится в этом году, до 0,3%, что значительно ниже июльского прогноза в 1,4%, а затем рост восстановится до 1,5% в 2024 году.

По словам Джентилони, прогноз роста на 0,3% по-прежнему выглядит довольно убедительно, но различные факторы указывают на то, что спад, ожидаемый в 4-м квартале 2022 года и в 1-м квартале нового года, будет не таким резким, как ожидалось ранее. В интервью принимали участие несколько европейских газет.