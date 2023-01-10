КИШИНЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. Молдавия в ближайшее время получит от Международного валютного фонда 27 миллионов долларов для бюджетной поддержки, сообщила пресс-служба представительства МВФ в Кишиневе. Молдавское правительство призвали обосновать высокие цены на газ

Офис МВФ в Кишиневе сообщил 1 декабря, что власти Молдавии могут получить от фонда в январе около 27 миллионов долларов. Это решение оговорено на экспертном уровне и должно было получить одобрение от Исполнительного совета МВФ.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил вторую оценку хода выполнения программы с Молдавией сроком в 40 месяцев… Молдавия получила доступ к траншу в 20,65 миллиона СПЗ (приблизительно 27 миллионов долларов), которые будут использованы для бюджетной поддержки", — сообщается на сайте представительства МВФ.

Таким образом, общая сумма выплат в рамках программы с фондом составит около 275 миллионов долларов. Молдавские фермеры призвали к вступлению страны в Евросоюз

Эксперты МВФ полагают, что Молдавии и в дальнейшем придется сталкиваться с многочисленными проблемами. Согласно прогнозам, экономика сократится на 1,5% по итогам 2022 года, после чего последует скромное восстановление в 1,5% в 2023 году. В текущем году дефицит бюджета увеличится до 6% ВВП вследствие политики противодействия резкому росту стоимости жизни и энергетическому кризису, риски снижения темпов экономического роста высоки и сильно склоняются в сторону ухудшения ситуации. Тем не менее, по мнению экспертов, несмотря на сложную обстановку, программа с МВФ выполняется успешно.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавией на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.