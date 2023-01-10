ВАРШАВА, 10 янв — ПРАЙМ. Переход Польши на валюту евро по примеру Хорватии приведет к ценовому хаосу и росту инфляции, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Австрии сообщили о росте цены на газ в ноябре на 109 процентов

"Несколько дней назад Хорватия изменила свою валюту и вступила в зону евро. И что сейчас происходит в Хорватии? Хорваты переживают ценовой шок. Хорваты имеют дело с далеко идущим ценовым хаосом. Мы выразительно видим, что цены на полках в магазинах в Хорватии … выросли на 70-80% в течении только одной недели", — сказал Моравецкий.

Он отметил, что разница в экономическом развитии с более богатыми странами Евросоюза не позволит Польше безболезненно перейти на европейскую валюту.

"После присоединения Хорватии к зоне евро начали раздаваться голоса, что Польша должна пойти вслед за Хорватией. Сегодня мы очень выразительно видим и большинство поляков четко понимают, с какими рисками это связано в ситуации, когда есть такая большая разница в уровне экономического развития между Хорватией или, например, Польшей и основными странами еврозоны. Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, является для нас очень серьезным предостережением", — заявил польский премьер.

По его словам, переход Польши на европейскую валюту еще сильнее подстегнет рост потребительских цен. "Выбор в пользу евро в период, когда мы имеем высокую инфляцию – это подливание масла в огонь. Мы предостерегаем перед этим каждого, кто хочет принудить поляков к вступлению в зону евро", — сказал премьер.

"Сама замена валюты с одной на другую ничего не даст. (Это — ред.) могло бы привести к резкому обнищанию польского общества. На этом этапе развития это может привести только к увеличению цен, к увеличению инфляции", — заключил он.

Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", — сказал он.