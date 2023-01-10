МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В прошлом году из-за введения западными странами многочисленных санкций в отношении россиян и отечественных компаний состояние некоторых миллиардеров в стране резко сократилось, пишет Forbes. Отмечается, что за год обеднели в общей сложности 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022-го превышало один миллиард долларов. "Газпром" 11 января начнет размещение бессрочных облигаций

Рейтинг "Самые обедневшие российские миллиардеры в 2022 году", составленный изданием, возглавил главный акционер "Северстали" Алексей Мордашов и его семья. Отмечается, что предприниматель потерял 11,1 миллиарда долларов, на конец декабря 2022 года его состояние оценивалось в 18,4 миллиарда долларов. С начала года на фоне запрета Евросоюзом экспорта изделий из стали и железа из России и введения США санкций против Мордашова и ряда подконтрольных ему компаний акции "Северстали" потеряли почти 45 процентов своей стоимости.

Ощутимо уменьшилось и состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — потери составили 8,3 миллиарда долларов, до 4,7 миллиарда долларов. Правда, как отмечает Forbes, Бакальчук все так же остается самой богатой предпринимательницей в России.

Третье место в рейтинге занимает основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков. В прошлом году предприниматель потерял большую часть своего состояния в размере 5,9 миллиарда долларов и перестал считаться долларовым миллиардером. В конце апреля он продал свою долю в банке (35 процентов) "Интерросу" Владимира Потанина.

Помимо этого, в десятке обедневших в 2022 году миллиардеров оказался бизнесмен Роман Абрамович, состояние которого уменьшилось на 5,6 миллиарда долларов, до 8,7 миллиарда, и глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов (минус 5,1 миллиарда, до 21 миллиарда долларов). Также были названы и Леонид Федун и его семья (минус 4,2 миллиарда, до 7,5 миллиарда долларов), основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг (минус 4,1 миллиарда, до 5,2 миллиарда долларов).

Не повезло и акционеру "Новатэка" Геннадию Тимченко, председателю правления "Новатэка" Леониду Михельсону и председателю совета директоров "Русской медной компании" Игорю Алтушкину — их состояние также уменьшилось, согласно подсчетам издания.