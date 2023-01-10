БРЮССЕЛЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Больше половины оказываемой государствами Евросоюза поддержки своим экономикам не является адресной, что разгоняет инфляцию, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Всемирный банк ожидает нулевого роста экономики еврозоны в 2023 году

"Вице-президент Домбровскис считает, что 70% мер поддержки со стороны государств-членов ЕС не являются адресными", — говорится в Twitter Еврокомиссии по экономике и финансовым вопросам Евросоюза.

"Это приводит к дальнейшему разжиганию инфляции и недостаточной поддержке нуждающихся", — цитируются в сообщении слова чиновника.

Ввиду кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Евросоюз оказывал специальную поддержку своей экономике. Новые меры были предприняты и ввиду нынешнего энергетического кризиса. При этом возросшие цены на энергоносители стали одной из причин серьезного ускорения инфляции в регионе в нынешнем году. В ЕС улучшили прогнозы по спаду экономики в начале года

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.