МАДРИД, 10 янв — ПРАЙМ. Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов", сказал во вторник этот американский экономист в интервью газете El Mundo. Forbes перечислил самых обедневших миллиардеров России

"Мы движемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков как государственных, так и частных, сдержанных или расточительных. В течение десятилетия мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов", — сказал он.

Рубини отметил, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост.

"Одним из факторов является инфляция: ее легко снизить с 10% до 5%, но снизить с 5% до 2% гораздо сложнее. Кроме того, долг в системе усиливает экономический спад и повышает риск дефолтов и финансового стресса", — объясняет экономист.

Помимо самого крупного долгового кризиса, который Рубини называет мегаугрозой, он также выделяет значимость будущего демографического коллапса, возможной климатической катастрофы, влияния искусственного интеллекта и проблемы нормализации мировых пандемий. По его словам, нынешнее поколение переживет конец эпохи роста, а завтрашний день станет временем хаоса и хронической нестабильности.

Что касается Испании, то, по его словам, она, как и большинство европейских стран, обременена большими государственными и частными долгами.

"Государственные органы имеют задолженность, и, как и во многих странах, также наблюдается рост задолженности компаний и теневого банкинга (нерегулируемые организации, которые предоставляют кредиты, не являясь частью традиционного банковского сектора)", — считает Рубини.

К тому же он обратил внимание на то, что в Испании остро стоит проблема старения населения. По этой причине в скором времени потребуется проведение тщательной реформы пенсионной системы.

В сентябре 2022 года государственный долг королевства побил новый исторический рекорд, превысив 1,5 триллиона евро, составив 116% от ВВП.