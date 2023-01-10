БРЮССЕЛЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость жилья в Евросоюзе выросла в третьем квартале прошлого года на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении европейского статистического агентства Евростат. Forbes перечислил самых обедневших миллиардеров России

"В третьем квартале 2022 года цены на жилье, измеряемые индексом цен на жилье, выросли на 6,8% в еврозоне и на 7,4% в ЕС по сравнению с тем же кварталом предыдущего года", — говорится в нем.

При этом во втором триместре прошлого года эти цены выросли на 9,2% и 9,8% соответственно, отмечает Евростат.

Инфляция в еврозоне в прошлом году поднималась до рекордных значений, в том числе из-за скачка цен на энергию. Евростат сообщал, что потребительские цены в 19 странах региона единой европейской валюты по итогам октября резко ускорились до рекордных 10,6%. Годом ранее показатель был на уровне 4,1% годовых.