МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Прогноз о замедлении роста мировой экономики в 2023 году до 1,7%, данный Всемирным банком, можно считать оптимистичным, прокомментировал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. В США понизили прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Ранее во вторник Всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что организация ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7% и указывает, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию.

"Большинство моделей показывает, что мировая экономика в 2023 году подойдет максимально близко к рецессии, поэтому прогноз ВБ можно считать оптимистичным", — считает Емельянов.

Кроме этого, Всемирный банк ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 3,3% с возобновлением роста на 1,6% годом позже. В октябре организация ожидала снижения ВВП РФ в 2023 году на 3,6%, а прогноз по 2024 году был таким же, как и в обновленном докладе.

Комментируя этот прогноз ВБ, эксперт отметил, что динамика российского ВВП сильно зависит от двух факторов, которые могут измениться в любой момент. Это мировые цены на нефть и объем санкций против российского экспорта. "Прогноз в 3,3% по российскому ВВП — это сильно хуже официальных оценок внутри России", — добавил он. Минэкономразвития на текущий год прогнозирует спад ВВП РФ на 0,8%, а в 2024 году — рост на 2,6%.

Емельянов также обратил внимание на то, что — по опыту предыдущего года — зарубежные организации недооценивают потенциал устойчивости России. "Не исключено, что в самой России его сейчас переоценивают", — отметил он. "Я бы предположил, что вполне можем увидеть рецессию (в России — ред.) в этом году в районе 2%", — полагает эксперт. По мнению Емельянова, такой сценарий возможен на фоне влияния санкций и падения цен на товарные активы. "Мировая инфляция уверенно снижается, а это плохо для поставщиков сырья", — заключил эксперт "БКС Мир инвестиций".