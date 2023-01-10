МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США должна продолжить повышение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией, и это, вероятно, приведет к ухудшению ситуации на рынке труда. С таким заявлением во вторник выступила одна из руководителей центрального банка Мишель Боуман. Всемирный банк предрек замедление роста мировой экономики в 2023 году

"Инфляция слишком высока", и, несмотря на наличие некоторых признаков начавшегося замедления роста цен, "мы должны сделать больше" для ослабления ценового давления и возвращения инфляции к 2%, сказала Боуман.

Она ожидает, что Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающий решения по процентным ставкам, "продолжит повышать ставки для ужесточения денежно-кредитной политики, как мы и говорили после нашего декабрьского заседания". При этом Боуман отметила, что темпы дальнейших повышений ставок будут зависеть от развития ситуации в экономике.

На своем декабрьском заседании ФРС повысила процентные ставки на половину процентного пункта, до 4,25%-4,50%. Центробанк прогнозирует, что ставки в 2023 году достигнут пика в районе 5,1%.

Руководители ФРС в целом согласны в том, что когда центробанк завершит цикл повышения ставок, их нужно будет поддерживать на высоких уровнях для снижения инфляции. Боуман тоже выразила согласие с этой позицией.

По ее словам, когда ФРС достигнет уровня ставок по федеральным фондам, который будет в достаточной степени ограничивать экономическую активность, потребуется сохранение ставок на этом уровне в течение некоторого времени, чтобы восстановить ценовую стабильность, и это, в свою очередь, поможет создать условия для устойчиво сильного рынка труда.

При этом рынок труда окажется под давлением из-за действий, которые центральному банку придется предпринять, добавила представитель ФРС. Руководство ФРС ожидает, что безработица в США в 2023 году вырастет.

Безработица пока остается низкой на фоне ужесточения политики ФРС, отметила Боуман. "Я вижу в этом обнадеживающий признак того, что мы сможем добиться снижения инфляции, не вызвав значительного экономического спада", — добавила она.

"Последствия ужесточения денежно-кредитной политики для рынка труда в целом пока ограничены, однако замедление экономики, вероятно, повлечет за собой замедление темпов создания рабочих мест", — заявила Боуман.

Многие наблюдатели обеспокоены тем, что усилия ФРС по охлаждению инфляции нанесут слишком болезненный удар по рынку труда. Кроме того, многие экономисты думают, что действия ФРС могут спровоцировать рецессию. Тем временем руководители центрального банка считают, что без ценовой стабильности экономика не сможет полностью раскрыть свой потенциал.

Боуман намеревается "искать убедительные признаки того, что инфляция достигла пика, и темпы роста цен находятся на нисходящей траектории", прежде чем говорить о достаточном замедлении инфляции для прекращения повышения ставок ФРС.