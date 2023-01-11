МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР, свидетельствуют результаты голосования. Палата представителей конгресса США избрала нового спикера

В поддержку данного документа высказались 365 конгрессменов, 65 проголосовали против.

"За последние четыре года президент (Джо) Байден и демократы в палате представителей не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая", — заявил в ходе предшествовавших голосованию дебатов один из лидеров республиканского меньшинства в палате Стив Скализ.

"Республиканцы серьезно относятся к угрозе национальной безопасности со стороны Китая и готовы принять меры, которые помешают злонамеренным планам КПК и наращиванию КНР военной мощи", — добавил он.

Ожидается, что главой специального комитета станет Майк Галлахер, которого ранее выдвинул новый спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Новая структура будет состоять из 16 членов, включая девять республиканцев и семь демократов.

Создание спецкомитета по стратегической конкуренции между США и КНР стало одной из первых крупных законодательных инициатив, принятых палатой в ее обновленном составе. Фактически законотворческий процесс стал возможен лишь с 7 января, поскольку до этого дня пост спикера палаты оставался вакантным. На эту должность — третью в политической иерархии США — в конечном счете с 15-й попытки был избран республиканец Кевин Маккарти, однако до того дня работа палаты оставалась парализована.