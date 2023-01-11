МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Зампрокурора Бразилии обратился в суд с просьбой о блокировке активов экс-президента страны Жаира Болсонару после протестов его сторонников, сообщает новостной портал G1. Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

"Зампрокурора Лукас Роша Фуртаду обратился в суд с просьбой о блокировке активов экс-президента Жаира Болсонару, губернатора столичного федерального округа Ибанейса Роши (отстранен от руководства регионом — ред.) и экс-министра общественной безопасности столичного округа Андерсона Торреса (выдан ордер на его арест — ред.)", — отмечает портал.

Подчеркивается, что просьба связана с протестными акциями, прошедшими в воскресенье.

Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих. В понедельник, 9 января, силовики разогнали лагерь манифестантов, расположенный рядом со штабом бразильских вооруженных сил.