МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перечислил основные источники финансирования для восстановления экономики страны, сообщила пресс-служба украинского правительства. Об этом пишет ИА Regnum. Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дерипаски

Первым источником Шмыгаль назвал конфискованные на Украине российские средства, отметив, что $462,5 миллиона из конфискованных активов России уже направлены в специальный фонд восстановления экономики. По словам премьера, на Украине продолжится конфискация российского имущества, а кроме того, Киев рассчитывает получить российские активы, арестованные в западных странах.

Вторым источником финансирования названы средства непосредственно из украинского госбюджета. В нынешнем году, по словам Шмыгаля, $966 миллиардов будут направлены в фонд восстановления экономики за счет уплаты Национальным банком Украины части своей прибыли.

Третий источник — деньги "международных партнеров". Премьер заявил, что $1,4 миллиарда, которые США решили выделить на восстановление Украины, поступят в ближайшее время.

И четвертый источник — "средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал Владимир Зеленский". По словам Шмыгаля, на этой платформе уже отобраны первые проекты.

Также премьер сообщил, что общая сумма на восстановление из уже понятных источников составляет около $3 миллиардов. В целом же в 2023 году Украина надеется получить на первоочередные меры по восстановлению поврежденного и разрушенного имущества $17 миллиардов.