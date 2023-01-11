МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Лидеры США, Канады и Мексики на саммите в Мехико договорились укреплять производственные цепочки на континенте и создать совместный комитет по планированию и импортозамещению, сообщил по итогам трехсторонней встречи президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В России запустят новую меру поддержки в области импортозамещения

"Мы договорились укреплять наши экономические и торговые отношения, для чего будет создан совместный комитет по планированию и импортозамещению в Северной Америке, чтобы стремиться к большей самодостаточности, а также сделать реальностью развитие, сотрудничество и благополучие всех стран нашего континента", — сказал Лопес Обрадор. Трансляцию обращения в социальных сетях вело правительство Мексики.

По словам мексиканского президента, в составе комитета по импортозамещению будут 12 человек, по четыре авторитетных специалиста от каждой страны — с мексиканской стороны это будут министры иностранных дел, финансов, экономики, а также независимый предприниматель.

"Они помимо того, что будут хорошо осведомлены в рассматриваемом вопросе, будут иметь наше абсолютное доверие, чтобы мотивировать и убеждать бизнесменов, рабочих и государственных служащих трех стран в важности и необходимости объединения Северной Америки", — добавил Лопес Обрадор.

"Саммит трех друзей", как называют в Мексике регулярные встречи лидеров США, Канады и Мексики, начался в Мехико вечером 9 января и продлится до 11 января. Переговоры президентов посвящены миграции, энергетике, безопасности и экономической интеграции североамериканского континента.

Первая встреча лидеров стран североамериканского континента состоялась в 2005 году, а с 2007 года эти саммиты стали проводиться на регулярной основе. Последний из них прошел в ноябре 2021 года в Вашингтоне.