МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рост экономики Китая в 2023 году составит 4,3%, а в 2024-м — до 5%, следует из январского доклада Всемирного банка. Об этом сообщает ИА Regnum. Эксперт назвал прогноз Всемирного банка по мировой экономике оптимистичным

В январском докладе Всемирный банк несколько скорректировал свои июньские расчеты, уменьшив прогнозы роста китайской экономики на 0,9% в 2023 году и на 0,1% в 2024-м.

По оценкам банка, в 2022 году экономика Поднебесной прибавила лишь 2,7% — таких низких показателей в Китае не наблюдалось с 1970-х годов, то есть еще до начала масштабных реформ в стране. Как считают в ВБ, к столь существенному замедлению темпов роста привели антиковидные ограничения, сильные засухи и неблагоприятные факторы в сфере недвижимости. привели к существенному падению темпов роста.

Постепенное ослабление антиковидных ограничений, по мнению банковских аналитиков, приведет к ускорению роста экономики, однако продолжающееся действие неблагоприятных факторов заставило ВБ понизить прогноз на 2023 год почти на целый процент.