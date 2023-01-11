МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в 2022 году в сравнении с предыдущим годом выросла на 3,1%, сообщил глава минэкономики Алибек Куантыров. Путин и Токаев обсудили вопросы взаимодействия России и Казахстана

"Несмотря на внешние негативные факторы, по итогам 2022 года экономика Казахстана достигла уверенного роста на уровне 3,1%. Рост в реальном секторе составил 3,2%, в сфере услуг — 2,5%", — сказал он на заседании правительства в среду.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.

По информации министра, положительные темпы роста зафиксированы в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,8%.

"В обрабатывающей промышленности сохраняется положительный рост. Объем производства вырос на 3,4%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4%, в том числе в автомобилестроении — на 19,1% и производстве электрического оборудования — на 22,2%", — сказал Куантыров.

Вместе с тем, глава министерства констатировал снижение некоторых показателей. "В частности, в горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%,… зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти — на 1,9% и других полезных ископаемых — на 7,6%", — добавил он.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 9,1%.