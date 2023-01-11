МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В ЕС пока нет обсуждений по поводу нового пакета санкций против России, ни одна страна пока не внесла каких-либо предложений, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Путин отметил стабильное состояние российской экономики

"На данный момент в Еврокомиссии или на уровне послов ЕС нет никаких обсуждений по поводу десятого пакета санкций против России. Нет никаких предложений от государств-членов по обсуждению каких-либо конкретных измерений будущего пакета", — сказал источник.

Он отметил, что введение новых рестрикций затруднено из-за большого количества уже введенных санкций. "Становится все сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много. Большинство инструментов уже использовано. С уверенностью можно сказать, что объем и скорость, с которой ЕС готовил и утверждал пакеты санкций против России в 2022 году, не будут такими же в новом году", — пояснил собеседник агентства.

При этом собеседник допустил, что новый пакет европейских ограничений, если и когда он появится, может включать алмазы и атомную отрасль России. "Импорт атомного топлива и алмазная промышленность остаются областями, еще не затронутыми санкциями, хотя в прошлом (о включении в ограничения этих отраслей — ред.) велись интенсивные дискуссии. В этой связи и поскольку инструментов для санкций остается все меньше, я думаю, эти области могут быть включены в будущий пакет санкций против России, но все решения принимают государства-члены (ЕС — ред.)", — сообщил источник.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.