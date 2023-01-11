Oxford Economics: повышение ставок ЕЦБ может ударить по росту ВВП еврозоны в 2023 году
БРЮССЕЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Повышение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) рискует ударить в нынешнем году по росту ВВП еврозоны, которая является экономическим ядром Евросоюза, говорится в сообщении международной консультационной фирмы Oxford Economics.
"Беспрецедентный цикл повышения ставок центрального банка рискует превратиться в ошибку чрезмерного затягивания поясов, которая ударит по росту еврозоны в течение следующих 12 месяцев", — информирует фирма.
Нынешняя экономическая устойчивость еврозоны обеспечивает ЕЦБ идеальное прикрытие для продолжения агрессивного повышения ставок в ближайшем будущем, особенно с учетом того, что базовая инфляция вряд ли будет быстро снижаться, отмечается в сообщении.
Европейский центральный банк в прошлом году перешёл к активному повышению своих ставок на фоне серьезно ускорившейся инфляции. Они были увеличены четыре раза: на июльском, сентябрьском, октябрьском и декабрьском заседаниях совета управляющих регулятора.
Сейчас базовая процентная ставка ЕЦБ находится на уровне 2,5%.
Регулятор отмечал в декабре, что считает уместным дальнейшее повышение ставок для снижения инфляции до целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе.
https://1prime.ru/world/20230111/839449454.html