БРЮССЕЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Повышение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) рискует ударить в нынешнем году по росту ВВП еврозоны, которая является экономическим ядром Евросоюза, говорится в сообщении международной консультационной фирмы Oxford Economics. Инфляция в России на 9 января замедлилась до 11,65 процента

"Беспрецедентный цикл повышения ставок центрального банка рискует превратиться в ошибку чрезмерного затягивания поясов, которая ударит по росту еврозоны в течение следующих 12 месяцев", — информирует фирма.

Нынешняя экономическая устойчивость еврозоны обеспечивает ЕЦБ идеальное прикрытие для продолжения агрессивного повышения ставок в ближайшем будущем, особенно с учетом того, что базовая инфляция вряд ли будет быстро снижаться, отмечается в сообщении.

Европейский центральный банк в прошлом году перешёл к активному повышению своих ставок на фоне серьезно ускорившейся инфляции. Они были увеличены четыре раза: на июльском, сентябрьском, октябрьском и декабрьском заседаниях совета управляющих регулятора.

Сейчас базовая процентная ставка ЕЦБ находится на уровне 2,5%.

Регулятор отмечал в декабре, что считает уместным дальнейшее повышение ставок для снижения инфляции до целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе.