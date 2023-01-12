МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высокие процентные ставки будут сохраняться в течение некоторого времени, так как Федеральная резервная система стремится обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Об этом в четверг заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луис Джеймс Буллард.

"Мы действительно входим в эру более высоких номинальных ставок и довольно надолго", — сказал Буллард во время мероприятия, организованного Банковской ассоциацией Висконсина. Он предупредил, что путь снижения инфляции будет ухабистым и центральный банк должен сохранять бдительность.

Опубликованные в четверг данные показали, что потребительские цены в США в декабре снизились впервые более чем за два с половиной года, укрепив надежды на то, что инфляция теперь взяла курс на уверенное снижение.