Представитель ФРС считает, что высокие процентные ставки будут сохраняться
Президент ФРС-Сент-Луис Буллард: высокие процентные ставки будут сохраняться
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высокие процентные ставки будут сохраняться в течение некоторого времени, так как Федеральная резервная система стремится обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Об этом в четверг заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луис Джеймс Буллард.
"Мы действительно входим в эру более высоких номинальных ставок и довольно надолго", — сказал Буллард во время мероприятия, организованного Банковской ассоциацией Висконсина. Он предупредил, что путь снижения инфляции будет ухабистым и центральный банк должен сохранять бдительность.
Опубликованные в четверг данные показали, что потребительские цены в США в декабре снизились впервые более чем за два с половиной года, укрепив надежды на то, что инфляция теперь взяла курс на уверенное снижение.
https://1prime.ru/world/20230112/839459813.html
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