ПАРИЖ, 13 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в декабре замедлилась до 5,9% после 6,2% в ноябре, говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), опубликованном в пятницу. Доля СПГ в импорте газа в ЕС выросла до 39 процентов в третьем квартале

"В годовом исчислении потребительские цены выросли на 5,9% в декабре 2022 года, после +6,2% в ноябре", — говорится в отчете на сайте организации.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении.

Цены в особенности выросли на яйца и молочные продукты (16,9%), на мясо (14%), на хлебобулочные изделия (12%), на сахар и сладости (9,5%).

По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% концу 2024 года. В декабре сообщалось, что производители продуктов во Франции попросили ритейлеров поднять цены на их товары на 15-25% с начала 2023 года на фоне инфляции и роста цен на производство.