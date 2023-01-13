ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что существующие лимиты будут исчерпаны в следующий четверг. Доллар может завершить неделю в минусе к евро и иене

По достижении госдолгом суммы в 31,381 триллиона долларов министерство, по словам Йеллен, будет вынуждено прибегнуть к "некоторым экстраординарным мерам", включая приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта.

"Однако использование экстраординарных мер позволит правительству выполнять свои обязательства лишь в течение ограниченного периода времени. Поэтому критически важно, чтобы конгресс своевременно повысил или приостановил действие долгового лимита", — написала Йеллен.

Она предупредила, что дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.

Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.