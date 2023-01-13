ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен в письме конгрессу предупредила об угрозе суверенного дефолта в июне, если законодатели не повысят потолок государственного долга. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По расчетам министра, существующий лимит заимствований в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан в следующий четверг, 19 января, однако накопленные денежные резервы и "экстраординарные меры", включая приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды, позволят стране продержаться как минимум до лета.

"Хотя министерство финансов сейчас не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят нам продолжать выплаты по правительственным обязательствам, маловероятно, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня", — говорится в послании.

Йеллен призвала конгресс своевременно повысить или приостановить действие долгового лимита. Она предупредила, что дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.

Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.