МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ослабление режима "нулевой терпимости" к COVID-19 в Китае и запрет китайских властей на реэкспорт газа государственными компаниями в отопительном сезоне могут привести к нехватке "голубого топлива" в Европе, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. Эксперт рассказал, когда в Европе цены на газ станут апокалиптическими

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Кроме того, как сообщало еще в октябре агентство Блумберг, китайские власти запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране.

По оценкам компании "Выгон консалтинг", потребление газа в Азии в 2022 году сократилось примерно на 28 миллиардов кубометров. Большую часть удара при этом принял на себя Китай: спрос в стране снизился более чем на 20 миллиардов кубометров, что было обусловлено ужесточением нацеленных на борьбу с пандемией COVID-19 ограничений, уточнила Белова.

При этом Поднебесная, по словам аналитика, продолжала закупки газа по долгосрочным и среднесрочным контрактам, "уступая" Европе ранее направляемый на восток спотовый газ, цены на который были значительно выше контрактных.

"Ослабление режима "нулевой толерантности" параллельно с недавним запретом властей КНР на реэкспорт газа государственным компаниям в отопительном сезоне может привести к дефициту газа на мировом рынке, а точнее в Европе", — отметила Белова. При этом масштаб "потенциального бедствия" будет понятен ближе к весне, когда появятся данные об уровнях запасов газа в Евросоюзе после прохождения зимы, заключила она.