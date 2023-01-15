СЕУЛ, 15 янв — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в Южную Корею 30 миллиардов долларов, страны договорились о расширении стратегического сотрудничества в таких областях, как энергетика, оборонные технологии и вооружения, новые и возобновляемые источники энергии, изменение климата, здравоохранение и других, передает агентство Рёнхап со ссылкой на президентский офис Южной Кореи. ОАЭ будут развивать поставки трубопроводного газа

Отмечается, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил об этом решении во время саммита с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который находится с визитом в ОАЭ. Это первый визит южнокорейского лидера в страну с момента установления дипломатических отношений в 1980 году.

"Мы с уверенностью решили инвестировать в Республику Корея, которая выполняет свои обещания при любых обстоятельствах", — цитирует корейский офис президента ОАЭ.

Целью поездки Юн Сок Ёля является расширение двустороннего сотрудничества Южной Кореи и ОАЭ в таких областях, как ядерная энергия, производство вооружений и инвестиции. Президента сопровождает деловая делегация из представителей около 100 южнокорейских фирм.

В пресс-релизе администрации Юн Сок Ёля говорится, что президенты "провели расширенную встречу, за которой последовала встреча один на один, и договорились развивать особое стратегическое партнерство между Южной Кореей и ОАЭ на самом высоком уровне".

Южнокорейский лидер выразил надежду, что страны укрепят стратегическое сотрудничество в четырех ключевых областях — ядерной энергии, энергетике, инвестициях и обороне, — но и в новых отраслях промышленности, здравоохранении, культуре и межличностных обменах. Аль Нахайян согласился, заявив, что надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Южной Кореей в областях ядерной энергии, новой и возобновляемой энергии, водорода, оборонных технологий, изменения климата, космической сфере.

Юн Сок Ёль пригласил лидера ОАЭ посетить Южную Корею в этом году, и Аль Нахайян ответил, что сделает это в ближайшее время.

После расширенной встречи официальные лица двух стран также подписали 13 меморандумов о взаимопонимании в присутствии двух лидеров. Меморандумы о расширении сотрудничества заключены в области ядерной энергии, энергетики, инвестиций, вооружений, изменения климата и других.

В том числе подписан меморандум о взаимопонимании касательно стратегического сотрудничества в оборонной промышленности и соглашение о совместном проекте в нефтяной области. В рамках этого проекта Национальная нефтяная компания Абу-Даби будет хранить свою нефть на заводе Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), что позволит Южной Корее быстро закупать нефть во время дефицита поставок. Достигнуто соглашение и о совместной разработке многоцелевых транспортных самолетов и установлению стратегического инвестиционного партнерства в финансовой сфере.