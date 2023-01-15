СМИ: ОАЭ инвестируют 30 миллиардов долларов в энергетику и ВПК Южной Кореи
СЕУЛ, 15 янв — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в Южную Корею 30 миллиардов долларов, страны договорились о расширении стратегического сотрудничества в таких областях, как энергетика, оборонные технологии и вооружения, новые и возобновляемые источники энергии, изменение климата, здравоохранение и других, передает агентство Рёнхап со ссылкой на президентский офис Южной Кореи.
Отмечается, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил об этом решении во время саммита с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который находится с визитом в ОАЭ. Это первый визит южнокорейского лидера в страну с момента установления дипломатических отношений в 1980 году.
"Мы с уверенностью решили инвестировать в Республику Корея, которая выполняет свои обещания при любых обстоятельствах", — цитирует корейский офис президента ОАЭ.
Целью поездки Юн Сок Ёля является расширение двустороннего сотрудничества Южной Кореи и ОАЭ в таких областях, как ядерная энергия, производство вооружений и инвестиции. Президента сопровождает деловая делегация из представителей около 100 южнокорейских фирм.
В пресс-релизе администрации Юн Сок Ёля говорится, что президенты "провели расширенную встречу, за которой последовала встреча один на один, и договорились развивать особое стратегическое партнерство между Южной Кореей и ОАЭ на самом высоком уровне".
Южнокорейский лидер выразил надежду, что страны укрепят стратегическое сотрудничество в четырех ключевых областях — ядерной энергии, энергетике, инвестициях и обороне, — но и в новых отраслях промышленности, здравоохранении, культуре и межличностных обменах. Аль Нахайян согласился, заявив, что надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Южной Кореей в областях ядерной энергии, новой и возобновляемой энергии, водорода, оборонных технологий, изменения климата, космической сфере.
Юн Сок Ёль пригласил лидера ОАЭ посетить Южную Корею в этом году, и Аль Нахайян ответил, что сделает это в ближайшее время.
После расширенной встречи официальные лица двух стран также подписали 13 меморандумов о взаимопонимании в присутствии двух лидеров. Меморандумы о расширении сотрудничества заключены в области ядерной энергии, энергетики, инвестиций, вооружений, изменения климата и других.
В том числе подписан меморандум о взаимопонимании касательно стратегического сотрудничества в оборонной промышленности и соглашение о совместном проекте в нефтяной области. В рамках этого проекта Национальная нефтяная компания Абу-Даби будет хранить свою нефть на заводе Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC), что позволит Южной Корее быстро закупать нефть во время дефицита поставок. Достигнуто соглашение и о совместной разработке многоцелевых транспортных самолетов и установлению стратегического инвестиционного партнерства в финансовой сфере.
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