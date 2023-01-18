МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Экономическая активность в США в декабре-январе практически не изменилась по сравнению с предыдущим отчетом, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"Общая экономическая активность была практически неизменной с момента выхода предыдущего отчета. Пять округов сообщили о незначительном или умеренном росте общей активности, шесть отметили отсутствие изменений или незначительное снижение, а один — значительное снижение", — говорится в документе. Предыдущий отчет отражал ситуацию за октябрь-ноябрь.

В целом собеседники в отчете за декабрь-январь ожидали небольшого роста активности в ближайшие месяцы, сообщается в докладе, а потребительские расходы несколько выросли. Некоторые ритейлеры отмечали, что высокая инфляция продолжала сдерживать покупательскую способность потребителей, говорится в комментариях.

Производители указывали, что в среднем активность умеренно снизилась, а во многих округах собеседники отметили, что сбоев в цепочках поставок стало меньше. Активность в энергетическом секторе продолжала расти умеренно.

Занятость продолжала подниматься умеренными темпами в большинстве округов, при этом многие фирмы не решались на сокращения персонала, несмотря на снижение спроса на их товары и услуги. Отмечается, что давление на заработную плату оставалось повышенным. Потребительские цены росли умеренными темпами в большинстве округов, при этом многие собеседники отметили замедление темпов роста.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.