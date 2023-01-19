МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе США, вероятно, потребуется повысить процентные ставки "чуть выше" 55%, а затем будет сохранять их неизменными в течение некоторого периода, заявила президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз в четверг. Она является последним сторонником осуществления повышений процентных ставок для успешного снижения инфляции. Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики

"Я вижу необходимость в дальнейших повышениях ставок, вероятно, до уровня чуть выше 5%, а затем в сохранении ставок на нем в течение некоторого времени", — сказала Коллинз, согласно тексту его выступления для конференции, организованной ФРС-Бостон. Ее мнение схоже с почти единогласными взглядами, высказанными ее коллегами по Комитету по операциям на открытом рынке в последние недели.

Коллинз отметила, что сейчас целесообразно замедлять темпы повышений ставок после того, как в прошлом году центробанк повышал стоимость заимствований самыми быстрыми темпами за 40 лет в целях снижения высокой инфляции путем ослабления спроса в экономике.

Ключевая процентная ставка ФРС сейчас находится в диапазоне 4,25%-4,50%. Ожидается, что по итогам двухдневного заседания, которое пройдет 31 января и 1 февраля, ФРС повысит ставку на 25 б.п. Ранее в этом месяце Коллинз сказала о своей готовности поддержать такой шаг.

"Дальнейшие умеренные корректировки ставки в текущей фазе позволят нам лучше бороться с рисками, стоящими перед денежно-кредитной политикой сейчас, в частности есть риск того, что наши действия могут оказаться недостаточными для восстановления ценовой стабильности, а с другой стороны существует риск того, что наши действия могут привести к ненужным потерям в плане реальной активности и занятости", — добавила она.

Замедление инфляции, ослабление потребительских расходов и другие признаки того, что действия ФРС начинают оказывать давление на рост, повысили ожидания инвесторов относительно того, что ФРС завершит свой текущий цикл повышений ставки раньше, чем ожидает Коллинз и ее коллеги, то есть чуть ниже 5%.

Однако Коллинз предупредила, что борьба с инфляцией, все еще почти в три раза превышающей целевой уровень ФРС 2%, еще не выиграна, и отметила, что предстоит пройти "длинный путь" для того, чтобы привести спрос и предложение на рынке труда в более хороший баланс и замедлить темпы роста цен сильнее.