МЕХИКО, 20 янв — ПРАЙМ. Боливия подписала контракт на разработку литиевых месторождений с китайской компанией CBC, соглашение было подписано с участием президента страны Луиса Арсе.

"Мы очень рады, что запускаем этот первый контракт с нашими братьями из Китайской Народной Республики на (месторождениях) Койпаса и Уюни, чтобы иметь возможность индустриализировать наши природные ресурсы, применяя действительно инновационные технологии", — заявил президент в ходе церемонии, которая транслировалась в его блогах.

Боливия имеет крупнейшие подтвержденные запасы лития в мире, расположенные в основном в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье. Запасы солончака Уюни оцениваются более чем в 21 миллион тонн.

По словам Арсе, к 2025 году страна рассчитывает начать экспорт литиевых батарей собственного производства, подписание соглашения с китайской CBC он назвал началом эры промышленной разработки лития в стране. Инвестиции в проект на начальном этапе составят более миллиарда долларов США

По словам президента, продолжаются переговоры о контрактах и с другими компаниями.

"Процесс отбора компаний все еще продолжается, переговоры с другими компаниями все еще на столе, потому что страна не может сейчас потерпеть неудачу в этом промышленном процессе… это индустриализация стратегического природного ресурса, из которого боливийцы должны извлечь максимальную пользу", — добавил президент.