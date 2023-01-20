МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Великобритания теряет статус "хаба" для миллионеров, теперь они склоняются к Ближнему Востоку и Азии, пишет газета Times со ссылкой на данные компании Henley & Partners. Британский фунт упал на слабых данных по розничным продажам

"При том, что в прошлом у странствующих миллионеров могло возникнуть искушение обосноваться в Великобритании, сейчас большинство из них смотрят в сторону Ближнего Востока и Азии. По данным Henley & Partners, в ОАЭ в прошлом году наблюдался самый большой приток состоятельных людей", — пишет газета.

По сведениям компании, в 2022 году из Британии уехали еще 1,4 тысячи человек с состоянием выше 1 миллиона долларов. Тенденция началась в 2016 году после голосования по Brexit. Сейчас в стране остаются около 737 тысяч миллионеров.