СМИ: Британия теряет статус "хаба" для миллионеров
Times: Британия теряет статус "хаба" для миллионеров, они выбирают Ближний Восток и Азию
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Великобритания теряет статус "хаба" для миллионеров, теперь они склоняются к Ближнему Востоку и Азии, пишет газета Times со ссылкой на данные компании Henley & Partners.
"При том, что в прошлом у странствующих миллионеров могло возникнуть искушение обосноваться в Великобритании, сейчас большинство из них смотрят в сторону Ближнего Востока и Азии. По данным Henley & Partners, в ОАЭ в прошлом году наблюдался самый большой приток состоятельных людей", — пишет газета.
По сведениям компании, в 2022 году из Британии уехали еще 1,4 тысячи человек с состоянием выше 1 миллиона долларов. Тенденция началась в 2016 году после голосования по Brexit. Сейчас в стране остаются около 737 тысяч миллионеров.
https://1prime.ru/world/20230120/839541393.html
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