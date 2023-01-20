ПЕКИН, 20 янв — ПРАЙМ. Россия в 2022 году поставила в Китай 6,659 тонны золота на сумму 386,874 миллиона долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. СМИ: Британия теряет статус "хаба" для миллионеров

Показатель включает данные о поставках золота в необработанной (3,697 тонны) и полуобработанной форме (2,962 тонны).

В 2021 Россия поставила в Китай 3,981 тонны золота на 236,884 миллиона долларов. Соответственно, в 2022 году поставки выросли на 67,3% в физическом выражении и на 63,3% – в денежном.

Отдельно в декабре 2022 года поставки золота из России в Китай составили 220,2 килограмма на 14,85 миллиона долларов.

Согласно данным китайской таможни, в 2017 году Россия экспортировала в Китай 2,75 тонны золота на 105,94 миллиона долларов, в 2018 году – 238,95 килограмма на 9,08 миллиона, в 2019-м – 1,43 тонны на 63,18 миллиона, в 2020-м – 776,9 килограмма на 43,14 миллиона.