ВЕНА, 21 янв — ПРАЙМ. Митинг в поддержку снятия санкций с России прошел в Вене в субботу, его участники выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранения нейтралитета Австрии и снятие санкций с России. В акции приняли участие несколько сотен человек, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости. Уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе опустился ниже 80 процентов

"Не (президент России Владимир — ред.) Путин не хочет продавать нам газ и сырье, а ЕС посредством санкций и эмбарго запретили это. При этом в ЕС постоянно говорят о "священной корове" — праве на свободную торговлю. Но это право, видимо, касается, только торговых отношений с США и их союзниками", — заявили участники акции.

По словам выступивших на митинге, США подвергают санкциям и другие страны, не только Россию. Все это ведёт повсеместно к росту инфляции и удорожанию жизни. "Австрия участвует в этой экономической войне, нас вынуждают вместо дешёвого трубопроводного газа из России покупать в три раза дороже СПГ из США, который к тому же значительно более вреден для экологии", — заявили участники акции.

Они указали, что раскол между Европой и Россией отвечает интересам исключительно США, долгосрочной целью которых является "разрушение Российской Федерации". Именно США, по словам участников, не только "спровоцировали трагедию" на Украине, но и "сознательно затягивают ее", блокируя попытки вести переговоры и поставляя вооружение Киеву.

Участники акции держали плакаты с надписями "Снизить цены на свет и газ", "Верните миллиардные сверхдоходы нам", "За нейтралитет". Многие несли в руках флаги Австрии и России.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.