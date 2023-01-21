Молдавия хочет увеличить товарооборот с Турцией до миллиарда долларов
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией до миллиарда долларов
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КИШИНЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов, об этом сообщила пресс-служба молдавского минсельхоза.
Боля провел двустороннюю встречу с Киришчи в Анкаре.
"В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота до 1 миллиарда долларов США. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции", — цитирует Болю пресс-служба минсельхоза.
По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в области переработки овощей и ирригации. Также Кишинев хочет улучшить правовую базу, связанную с животноводческим сектором, чтобы иметь возможность выйти на турецкий рынок.
Стороны договорились встретиться в ближайшее время в рамках совместной межминистерской комиссии.
https://1prime.ru/world/20230121/839543689.html
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