КИШИНЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов, об этом сообщила пресс-служба молдавского минсельхоза. В Германии призвали Евросоюз расширить присутствие в Африке

Боля провел двустороннюю встречу с Киришчи в Анкаре.

"В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота до 1 миллиарда долларов США. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции", — цитирует Болю пресс-служба минсельхоза.

По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в области переработки овощей и ирригации. Также Кишинев хочет улучшить правовую базу, связанную с животноводческим сектором, чтобы иметь возможность выйти на турецкий рынок.

Стороны договорились встретиться в ближайшее время в рамках совместной межминистерской комиссии.