МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, один из главных “ястребов”, выступающих за агрессивное повышение процентных ставок в прошлом году в целях снижения инфляции, выступил за повышение процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании центробанка. Это практически подтвердило очередное замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе опустился ниже 80 процентов

“На основании данных, доступных на настоящий момент, впереди нас ожидает малая турбулентность, и я сейчас поддерживаю повышение ставок на 25 б.п. на следующем заседании” (Комитета по операциям на открытом рынке), которое пройдет 31 января и 1 января, отметил Уоллер.

Уоллер сказал, что он все еще настроен “осторожно” в отношении траектории инфляции, ожидая, что потребуется “дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики” для возвращения инфляции к целевому уровню ФРС, составляющему 2%.

Он назвал свое выступление “Причина для осторожного оптимизма” и отметил, что признаки замедления экономики, начиная от ослабления потребительских расходов до спада производства в обрабатывающей активности, поддерживают надежду ФРС на ограничение общего спроса в экономике без масштабного ущерба. Похоже, что этот процесс сейчас идет, сказал Уоллер, при этом безработица остается на самом низком уровне как минимум за полвека – на 3,5%.

“Нам еще предстоит пройти значительный путь к нашему целевому уровню инфляции 2%… Я осторожно настроен в отношении недавних хороших новостей”, показавших, что рост цен и зарплат продолжает замедляться, сказал Уоллер. “Однако это хорошие новости. Мы достигли прогрессаа”.

Шесть месяцев назад, когда инфляция росла, а экономический рост выровнялся, я утверждал… что вполне возможно достичь прогресса в вопросе инфляции без нанесения серьезного вреда рынку труда. Пока что нам это удается, и я по-прежнему настроен оптимистично, ожидая, что этот прогресс продолжится”.

ФРС прибегла к серии агрессивных повышений ставок на 75 б.п. в прошлом году в рамках поднятия ставки по федеральным фондам почти с нуля до диапазона 4,25%-4,50%. Однако на декабрьском заседании руководители замедлили темпы повышений и подняли ставку только на 50 б.п.

С тех пор разговоры на рынках сфокусировались на том, продолжит ли ФРС замедлять темп ужесточения политики и перейдет к повышению на 25 б.п., которое более привычно для центробанка США в последние годы. Инвесторы уже учли такое повышение ставки в ценах.

Хотя Уоллер поддержал повышение ставок ФРС на четверть процентного пункта, он не указал, насколько, по его мнению, ставка должна быть повышена в дальнейшем.