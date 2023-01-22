МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Государственная компания из ЮАР PetroSA планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по вопросу российских инвестиций в энергосектор страны, сообщил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 22 января

Ранее он заявлял РИА Новости, что "Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций.

"Были какие-то задержки, но могу вас заверить, что сейчас намечены переговоры между "Газпромом" и PetroSA. Потому что с дипмиссией и послом связались представители "Газпрома", они ищут возможности для инвестирования в энергетический сектор ЮАР", — сказал дипломат.

Он пояснил, что PetroSA – это государственная компания в ЮАР, ей принадлежат морские месторождения в районе Кейптауна, в заливе Моссел. Разработка нефти там началась ещё в 1970-х годах.

"Газпром" заинтересован в любых возможностях, которые он может получить, но пока мы ожидаем встречу между "Газпромом" и PetroSA. Мы согласились, что следующая встреча должна быть личной. Они уже провели несколько встреч онлайн с конца 2021 года, когда процесс был запущен", — добавил посол ЮАР.

Он подчеркнул, что в ЮАР и соседних странах есть множество возможностей для инвестиций российских концернов и бизнесменов.

"ЮАР выразила готовность сотрудничать, теперь все зависит от российских компаний, они должны решить, в какую сферу они хотят инвестировать. И я могу с уверенностью сказать, что во всей Южной Африке рассуждают похожим образом", — заключил посол.

Ранее посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья призвал российских бизнесменов активнее инвестировать в экономику его страны, дипмиссия будет всячески поддерживать такие начинания, об этом он заявил РИА Новости.

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