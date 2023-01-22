МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Бразилия и Аргентина в ближайшее время объявят о начале подготовительной работы по созданию единой валюты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

"Будет… решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты", — отметил министр экономики Аргентины Серджио Масса. Отмечается, что другим странам Латинской Америки предложат присоединиться к проекту.

Ожидается, что о планах официально объявят во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину, который начнется 22 января.

Согласно одному из чиновников, проект обсуждался сторонами и раньше, но продвижению переговоров мешала позиция ЦБ Бразилии, который выступал против единой валюты. Однако теперь, когда оба государства возглавляют левые политики, эти планы пользуются большей поддержкой.

По информации издания, Бразилия предлагает назвать новую валюту "сур".