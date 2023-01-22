ЖЕНЕВА, 22 янв — ПРАЙМ. Передача Украине российских активов, замороженных в Швейцарии, нарушила бы гарантированное Конституцией право на собственность, заявил в интервью газете Matin Dimanche министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан. В Швейцарии выяснили, что многие компании ЕС продолжают работу в России

"В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы", — ответил он на вопрос, что он думает об идее отдать Украине конфискованные в Швейцарии российские деньги.

Министр добавил, что даже США, которые могли бы оказать давление, сами еще не приняли этого решения.

"Мы — правовое государство. Мы обязаны соблюдать Конституцию и действующие законы", — заключил Пармелан.

Ранее глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.

Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.