Глава ВБ спрогнозировал замедление роста экономики в 2023-2024 годах
Глава ВБ Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах.
"Я думаю, это (будет) продолжительное замедление… Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление… Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023-2024 годах", — отметил Малпасс.
Он также призвал государства более эффективно расходовать средства — "затянуть ремни".
https://1prime.ru/world/20230122/839545098.html
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