МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023-2024 годах. Эксперт назвал прогноз Всемирного банка по мировой экономике оптимистичным

"Я думаю, это (будет) продолжительное замедление… Причина в сохранении инфляции, сокращении новых инвестиций, которое уже происходит, если вы посмотрите вперед на один год, на два года, сложно увидеть значительное восстановление… Похоже, это замедление экономического развития будет наблюдаться в 2023-2024 годах", — отметил Малпасс.

Он также призвал государства более эффективно расходовать средства — "затянуть ремни".