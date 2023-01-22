МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Практически половина Соединенных Штатов Америки — западная ее часть — переживает затяжную мегазасуху. Как пишет издание Newsweek, эта климатическая ситуация создает глобальную проблему в том числе и для водных ресурсов на континенте. СМИ: Бразилия и Аргентина скоро начнут работу над созданием единой валюты

По мнению опрошенных изданием специалистов по вопросам климата и погодных явлений, если ситуация с мегазасухой в США не перевернется в ближайшие лет десять-двадцать, то для первой экономики в мире это станет катастрофой.

"Катастрофические последствия" уже на пороге, они способны изменить жизнь всех американцев.

"Еще одно или два десятилетия засухи значительно истощат водоносные горизонты, что приведет не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесет общий ущерб общественной инфраструктуре", — отметил в беседе с журналистами один из глав Института экологического и энергетического менеджмента Джонатан Дисон.

По информации U.S. Drought Monitor, порядка 65 процентов континентальной части США подвержены в той или иной степени такому явлению, как засуха в определенной форме, либо территории находятся в аномально засушливых условиях.

"Среди наиболее пострадавших штатов — Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, в каждом из которых есть районы, переживающие экстремальную засуху", — пишет журналист издания.

По мнению специалистов, ожидать улучшения ситуации в Северной Америке в ближайшие годы не стоит. "Даже когда засуха пойдет на спад, для серьезного восстановления потребуется несколько лет, в течение которых количество осадков должно будет превышать средние показатели", подытожили авторы статьи.