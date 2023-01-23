МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Министр торговли Таиланда Юрин Лаксанависит заявил, что направился в Брюссель, чтобы возобновить переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом. Таиланд планирует ввести сбор для иностранных туристов

"Тайский частный сектор возлагает большие надежды на это соглашение, хотя переговоры и зашли в тупик с 2014 года. Я встречусь с комиссаром по торговле Евросоюза Валдисом Домбровскисом, чтобы показать, что Таиланд готов работать над соглашением", — заявил Лаксанависит, слова которого приводит местная газета Nation Thailand.

Министр добавил, что зона свободной торговли должна стимулировать торговлю между Таиландом и Евросоюзом, речь идет об экспорте тайских товаров в 27 стран блока.

Европа считается пятым по величине торговым партнером Таиланда после АСЕАН, Китая, США и Японии. В 2022 году торговля между Таиландом и ЕС оценивалась в 41,03 миллиарда долларов. Основными статьями экспорта Таиланда в Евросоюз были компьютеры, драгоценные камни и украшения, кондиционеры и каучук, а импортировались машины и фармацевтическая продукция.