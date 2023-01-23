Таиланд хочет возобновить переговоры о зоне свободной торговли с ЕС
Глава минторга Таиланда Лаксанависит сообщил о намерении возобновить переговоры о ЗСТ с ЕС
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Министр торговли Таиланда Юрин Лаксанависит заявил, что направился в Брюссель, чтобы возобновить переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.
"Тайский частный сектор возлагает большие надежды на это соглашение, хотя переговоры и зашли в тупик с 2014 года. Я встречусь с комиссаром по торговле Евросоюза Валдисом Домбровскисом, чтобы показать, что Таиланд готов работать над соглашением", — заявил Лаксанависит, слова которого приводит местная газета Nation Thailand.
Министр добавил, что зона свободной торговли должна стимулировать торговлю между Таиландом и Евросоюзом, речь идет об экспорте тайских товаров в 27 стран блока.
Европа считается пятым по величине торговым партнером Таиланда после АСЕАН, Китая, США и Японии. В 2022 году торговля между Таиландом и ЕС оценивалась в 41,03 миллиарда долларов. Основными статьями экспорта Таиланда в Евросоюз были компьютеры, драгоценные камни и украшения, кондиционеры и каучук, а импортировались машины и фармацевтическая продукция.
https://1prime.ru/world/20230123/839552344.html
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