МЕХИКО, 23 янв — ПРАЙМ. Президенты Бразилии и Аргентины на встрече в Буэнос-Айресе подписали соглашения об экономической и финансовой интеграции. СМИ: Бразилия и Аргентина скоро начнут работу над созданием единой валюты

"Уверен, что с подписанием этих соглашений начнется новый этап стратегических отношений на десятилетия вперед", — заявил аргентинский лидер Альберто Фернандес, выступая после церемонии подписания документов.

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что обсуждение планов по созданию единой региональной валюты, которое возобновилось с его приходом к власти, имеет целью снижение зависимости стран региона от доллара и облегчение торговли.

"Почему бы не попытаться создать единую валюту среди стран МЕРКОСУР? Думаю, со временем это произойдет. Это должно произойти, потому что у некоторых стран есть трудности с приобретением долларов", — сказал Лула да Силва.

Бразильский лидер в рамках первого зарубежного турне прибыл в Аргентину в воскресенье. Помимо двусторонних встреч с принимающей стороной он примет участие в саммите глав государств Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна Celac.