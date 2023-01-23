ООН, 23 янв — ПРАЙМ. ООН не может оказывать влияние на коммерческие контракты по доставке продовольствия и удобрений в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя критику, с которой в адрес ООН ранее выступил МИД РФ. В ООН прокомментировали ситуацию с задержкой российских удобрений в Европе

Ранее в МИД РФ заявили, что доля нуждающихся государств в статистике получения украинского продовольствия в рамках продуктовой сделки снижается, в первые 120 дней действия черноморской инициативы она составляла почти 4%, сейчас — 3%. Как указали в ведомстве, ооновцы "отказывались публиковать под предлогом коммерческой же тайны сведения о получателях грузов". Кроме того, в МИД РФ заявили, что ООН бездействует в вопросе возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

"Следует отметить, что ООН не является участником коммерческих контрактов. Так что когда зерно продается, покупается и экспортируется в рамках черноморской зерновой инициативы, мы не можем предписывать этим контрактам — куда ему (зерну — ред.) направляться. Это контракты между коммерческими сторонами", — сказал Дюжаррик.

По его словам, "в целом возврат этого зерна на рынок позитивно сказался на снижении цен на глобальном уровне".

"Наши усилия по выводу украинского зерна, российского зерна и удобрений на рынок, в том числе аммиака, преследуют одну цель — преодолеть глобальный продовольственный кризис, попытаться минимизировать воздействие войны на Украине на наиболее уязвимые категории по всему миру. И мы видели, какой позитивный эффект это оказало на цены на продовольствие на глобальном уровне", — добавил он.

"Что касается наших усилий по российскому зерну и удобрениям, мы не принимаем решения, мы выступаем за это (осуществление договоренностей по экспорту — ред.)", — указал Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан находятся в постоянном контакте со всеми вовлеченными сторонами. "Мы говорим с русскими, с украинцами о том, что касается трубопровода для аммиака. Мы в контакте с ЕС, США, с частным бизнесом. Генсек был в Давосе на днях и провел ряд встреч с представителями частного бизнеса, которые могут сыграть позитивную роль в этом", — заключил он.