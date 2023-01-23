МЕХИКО, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о поддержке идеи создать региональную валюту, ранее лидеры Бразилии и Аргентины сообщили, что такие переговоры ведутся. СМИ: Бразилия и Аргентина скоро начнут работу над созданием единой валюты

"Венесуэла готова и мы поддерживаем инициативу создания латиноамериканской и карибской валюты. Независимость, единство и освобождение для Латинской Америки и Карибского бассейна!" — заявил политик в ходе марша в Каракасе против блокады и санкций.

В понедельник президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, выступая перед журналистами в Буэнос-Айресе, заявил, что обсуждение с Аргентиной планов по созданию единой региональной валюты, которое возобновилось с его приходом к власти, имеет целью снижение зависимости стран региона от доллара и облегчение торговли. В совместной декларации двух стран по итогам переговоров говорится о "намерении создать в долгосрочной перспективе южноамериканскую валюту с целью содействия торговле и региональной производственной интеграции, а также повышения устойчивости к международным потрясениям".