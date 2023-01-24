МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник проведет в Эсватини переговоры с руководством страны, это первый визит в королевство с момента назначения Лаврова на должность министра в 2004 году. Россия и ЮАР работают над новыми механизмами торговли, заявил Лавров

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке — с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.

Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий. С середины 1970-х годов в стране официально запрещена деятельность политических партий, вместе с тем в стране де-факто действуют ряд политических организаций. В Эсватини двухпалатный парламент, в верхнюю палату которого сенаторы назначаются королем и нижней палатой, в которую часть депутатов также назначается королем, а большая часть избираются всенародным голосованием на непартийной основе.

Несмотря на то, что в целом в Эсватини стабильная внутриполитическая ситуация, в 2021 году страну накрыла волна беспорядков. Участвующие в протестах студенты требовали бесплатного образования, освобождения из-под стражи двух членов парламента и прекращения правления короля Мсвати III. Начавшиеся летом демонстрации против монархии и за процессы демократизации позднее переросли в беспорядки, участники которых, в том числе, поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю.

По заявлению представителей продемократической организации "Сеть солидарности Свазиленда", в течение нескольких месяцев в протестах погибли по меньшей мере 100 человек.

Во время первого саммита РФ-Африка в Сочи в 2019 году принцесса Эсватини Сиханизо Дламини, которая также занимает должность министра информационных технологий и связи, рассказывала в интервью РИА Новости, что королевство собирается официально оформить военное сотрудничество с Россией. Кроме того, по ее словам, Эсватини заинтересовано сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве по кибербезопасности, также, как и по вопросам внутренней безопасности… Нам нужно усилить нашу безопасность на границах, усилить иммиграционный контроль. Чтобы наши вооруженные силы обучались не только военному делу непосредственно, но и разведке, и другим навыкам. В морской сфере — нет, потому что у нас нет моря. Россия — наиболее продвинутое государство в военной сфере, и вы также лидеры четвертой промышленной революции. Нам есть много чему поучиться", — пояснила тогда Дламини.

Принцесса также рассказывала, что русские произвели на нее приятное впечатление как яркие и живые люди, которые все время улыбаются.

"Мне показалось, что русские очень трудолюбивы. Очень образованная и высокоинновационная нация… Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать", — делилась своими впечатлениями принцесса.

"Мне очень нравится в России, я поняла, что здесь очень трудолюбивые люди", — заключила она.

Эсватини — единственный "дипломатический союзник" Тайваня в Африке и одно из 14 государств, которые поддерживают такой статус отношений с островом. Тайвань предоставляет королевству безвозмездную финансовую помощь и оказывает содействие в подготовке квалифицированных специалистов в обмен на поддержку на международной арене.

Несмотря на более чем скромные размеры — площадь страны составляет всего 17,4 тысячи квадратных километров, в Эсватини большое разнообразие природных ландшафтов — от горных территорий вдоль границы с Мозамбиком до саванн на востоке и влажных лесов на северо-западе. Основные природные ресурсы страны — уголь, древесина, есть небольшие месторождения золота и алмазов, большую часть страны занимают луга и пастбища.

В Эсватини нет российского посольства, его функции по совместительству выполняет посольство в РФ в Мозамбике.