Мексиканские производители текилы за год почти на четверть увеличили производство и экспорт текилы
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мексиканские производители текилы в 2022 году произвели 651,5 миллиона и экспортировали 416,8 миллиона литров текилы, что почти на четверть превышает показатели 2021 года, сообщил Регулирующий совет текилы CRT.
"Всего было произведено 651,5 миллиона литров нашего национального напитка, рост по сравнению с 2021 годом составил 23,6%", — сообщила представитель CRT Паулина Мендоса в обращении, опубликованном в блоге организации.
Регулирующий орган, контролирующий производство и распространение текилы, которая получила статус защищенного географического наименования в 1974 году, подсчитал, что в 2022 году мексиканские производители экспортировали 416,8 миллиона литров напитка — на 23,3% больше, чем годом ранее.
Производители различают два вида этого напитка — "100% текила", которая производится исключительно из сиропа голубой агавы и "текила", в производстве которой используется не менее 51% этого сырья. Согласно статистике последних лет, производство и экспорт "100% текилы" растет более высокими темпами, сейчас доля "чистого" напитка в производстве составляет 72%, тогда как 10 лет назад она была чуть выше 45%.
Сектор производства текилы с 2017 года растет в Мексике двузначными темпами, а с момента учреждения CRT в 1994 году вырос на 526%.
За последние 25 лет на рынке появилось около 1400 брендов текилы, а также 125 заводов по ее производству. Объем использования голубой агавы, которая произрастает преимущественно в мексиканском штате Халиско, удвоился за три года и составляет сейчас 2,6 миллиона тонн.
Основной мировой потребитель и импортер текилы — США, куда в прошлом году поставили 338,5 миллиона литров текилы или 81,2% общего объема экспорта. В тройку лидеров входят также Германия (10,3 миллиона литров) и Испания (8,94 миллиона литров).
https://1prime.ru/world/20230124/839558082.html