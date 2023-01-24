МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мексиканские производители текилы в 2022 году произвели 651,5 миллиона и экспортировали 416,8 миллиона литров текилы, что почти на четверть превышает показатели 2021 года, сообщил Регулирующий совет текилы CRT. Мексика хочет ввести безвизовый режим для граждан России

"Всего было произведено 651,5 миллиона литров нашего национального напитка, рост по сравнению с 2021 годом составил 23,6%", — сообщила представитель CRT Паулина Мендоса в обращении, опубликованном в блоге организации.

Регулирующий орган, контролирующий производство и распространение текилы, которая получила статус защищенного географического наименования в 1974 году, подсчитал, что в 2022 году мексиканские производители экспортировали 416,8 миллиона литров напитка — на 23,3% больше, чем годом ранее.

Производители различают два вида этого напитка — "100% текила", которая производится исключительно из сиропа голубой агавы и "текила", в производстве которой используется не менее 51% этого сырья. Согласно статистике последних лет, производство и экспорт "100% текилы" растет более высокими темпами, сейчас доля "чистого" напитка в производстве составляет 72%, тогда как 10 лет назад она была чуть выше 45%.

Сектор производства текилы с 2017 года растет в Мексике двузначными темпами, а с момента учреждения CRT в 1994 году вырос на 526%.

За последние 25 лет на рынке появилось около 1400 брендов текилы, а также 125 заводов по ее производству. Объем использования голубой агавы, которая произрастает преимущественно в мексиканском штате Халиско, удвоился за три года и составляет сейчас 2,6 миллиона тонн.

Основной мировой потребитель и импортер текилы — США, куда в прошлом году поставили 338,5 миллиона литров текилы или 81,2% общего объема экспорта. В тройку лидеров входят также Германия (10,3 миллиона литров) и Испания (8,94 миллиона литров).