МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Бразилия в 2019 году обратилась к Москве с просьбой перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, российская сторона положительно отреагировала на эту просьбу, сообщили РИА Новости в МИД России. Зампрокурора Бразилии призвал заблокировать активы экс-президента Болсонару

Ранее стало известно, что Бразилия попросила другие страны объединения рассмотреть возможность переноса ее председательства с 2024 года на 2025 год, так как в 2024 году она также председательствует в G20.

"В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить "Группу двадцати" в 2024 года", — указали в министерстве. Там добавили, что Бразилия предложила, чтобы "Россия взяла на себя эти функции в 2024 году, а Бразилия — в 2025 году (вместо 2025 года и 2024 года соответственно)".

"Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами", — заключили в МИД РФ.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина и Иран.