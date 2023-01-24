МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. США не должны отправлять танки Украине, Тайвань нуждается в них сильней и представляет больший интерес для национальной безопасности, считает обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет. Тайвань расширил ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию

"Украина — пример провалившегося сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и процветания. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй", — написал Самет.

Он подчеркнул, что бывшая администрация согласилась отправить Тайваню 108 танков, но они не прибудут туда раньше 2024-2025 годов.

По словам эксперта, для США прагматичнее поддерживать союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а в ситуацию на европейском континенте должны вкладываться страны Европы.

Как сообщил ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.