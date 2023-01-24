МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Китай в состоянии заменить сейчас России Запад на 80-90%, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. СМИ: Нидерланды и Япония близки к ограничению экспорта технологий в Китай

"Не будем забывать, что КНР сегодня – вторая крупнейшая экономика мира. В стране производится практически все, начиная от техники самого широкого профиля, станков, машин, кранов до всевозможных изделий высокотехнологичных отраслей", — сказал он.

"Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80-90%", — добавил эксперт.

"По мере снятия Китаем ковидных ограничений контакты между нашими бизнесменами будут учащаться. Могу раскрыть тайну: особенно резко они активизируются весной нынешнего года, на март-апрель запланировано много совместных деловых мероприятий", — подчеркнул Манкевич.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 24 января в 10.00 мск.