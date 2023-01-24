МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Создание совместных российско-китайских предприятий – единственно правильное развитие торгово-экономических отношений этих двух стран, строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. США хотят сдержать развитие Китая, заявил эксперт

"Вообще, совместные российско-китайские предприятия по моему глубокому убеждению – это единственно правильное развитие наших торгово-экономических отношений в настоящее время. Строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый", — сказал он.

"То есть, если Россия будет все необходимое ей в настоящее время закупать у Китая, а взамен продавать ему свои энергоресурсы, то в долгосрочной перспективе наша страна рискует превратиться в сырьевой придаток КНР", — добавил эксперт.

Подвижки, по его словам, на пути создания совместных предприятий уже есть.

"В июне прошлого года, например, мы подписали соглашение о создании сборочного завода электробусов и электромобилей в Иркутской области, сегодня обсуждаем учреждение СП в области газопоршневых генераторов и совместного автомобильного предприятия, в качестве места строительства последнего рассматриваем разные локации — Приморье, Калининград, Калугу и Москву", — заметил Манкевич.

"При этом мы считаем, что 80% работников на таких совместных предприятиях должны быть местные жители, а менеджмент – совместный, российско-китайский",- заключил председатель РАСПП.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 24 января в 10.00 мск.