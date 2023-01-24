МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Недели уличных протестов тех, кто жалуется на неблагоприятные условия труда в Европе, полностью парализовали работу государственных служб, пишет турецкая газета Yeni Şafak. Происходит полный беспредел: демонстранты бросают бутылки и дымовые шашки в представителей органов безопасности. В США поставили под сомнение надежность Германии как союзника по НАТО

Издание отмечает, что именно высокая инфляция, плохие условия труда и неспособность правительств найти решение этой ситуации привели европейцев в ярость.

"В Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Греции и Испании сотни тысяч людей сделали из улиц настоящее поле битвы, в то время, как сами забастовки профсоюзов парализовали жизнь. Протесты подорвали работу государственных служб, в больницах не осталось врачей, а в школах — учителей", — сообщается в материале.

Так, например, в Британии из-за решения работников скорой помощи провести забастовку по причине низкой заработной платы и плохих условий труда стало практически невозможно дозвониться до центров экстренной помощи. Сотрудники почтовой службы Германии объявили двухдневную забастовку, в связи с чем в стране прекратилась доставка почты, при этом проблема ощущалась даже в государственных учреждениях. Сотни тысяч людей вышли на улицы и во Франции, прислушавшись к призывам профсоюзов, которые объединились против правительственной реформы, повышающей пенсионный возраст. Законопроект президента страны Эммануэля Макрона, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, вверг страну в хао: в состоявшемся накануне шествии приняли участие более миллиона человек.

Yeni Şafak напомнила, что в Испании врачи и медицинские работники, которые бастовали около двух месяцев, в середине января собрались перед министерством здравоохранения и провели протестную акцию с требованием повышения заработной платы. В Португалии учителя со всей страны собрались в Лиссабоне и после забастовок, продолжавшихся около недели, устроили демонстрацию. В демонстрациях в Италии приняли участие сотни рабочих, тогда как в Греции протестующие, вышедшие на улицы Афин после 24-часовой забастовки, столкнулись с полицией.