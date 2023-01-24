МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Создание единой валюты Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) потребует нескольких десятилетий и более активного взаимодействия стран внутри региона, при этом такая идея для экономики Аргентины будет более важна, чем для экономики Бразилии, прокомментировал РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Власти Венесуэлы поддержали идею создания региональной валюты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник предложил подумать над возможностью создания единой валюты МЕРКОСУР для использования при расчетах внутри объединения. Он напомнил, что такие обсуждения ведутся БРИКС. Президент Бразилии отметил, что создание таких валют должно помочь снизить зависимость от доллара и облегчить торговлю. Позже его предложение о создании региональной валюты поддержал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Чтобы региональная валюта "взлетела", страны региона должны быть экономически и политически похожи, должны быть важными торговыми и финансовыми партнерами друг для друга и до создания валютного союза, ну и должны быть готовы к дальнейшей интеграции. Вопрос о том, стоит ли ждать большей экономической и финансовой интеграции от Бразилии с Аргентиной, МЕРКОСУР или Южной Америки в целом – это такой "вечный" вопрос в международной экономике. Консенсус скорее такой, что, да, предпосылки для этого объективно есть, но и препятствий более чем достаточно", — считает Куликов.

Он указал, что создание региональной валюты потребует много усилий: несмотря на то, что страны расположены близко друг к другу и являются важными торговыми партнерами, они довольно сильно отличаются размерами и наиболее актуальными экономическими проблемами.

"Кроме того, продвижение по пути монетарного союза потребует политической поддержки данной идеи на протяжении нескольких десятилетий, что тоже может быть очень непросто в условиях довольно жесткой конкуренции внутри стран. Если же идея со всеми сложностями все-таки "взлетит", для экономики Аргентины на данный момент это будет относительно более важно, чем для экономики Бразилии, так как может дать некий новый монетарный якорь, которого на данный момент не хватает", — уверен аналитик.