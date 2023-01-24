БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Евросоюз не хочет торговой войны с США из-за закона о снижении инфляции, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента. Eurofer призвала оценить влияние акта об инфляции США на промышленность ЕС

Швеция с 1 января и на полгода является председателем в Совете стран ЕС. Буш представляла в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу шведского председательства.

"По акту о снижении инфляции. Я думаю, есть путь для нахождения совместного решения. Никто из нас не хочет торговой войны с США, нам нужен наш заокеанский союзник, как никогда. Мы все хотим совершить зелёный переход", — сказала она.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. "Акт сокращения инфляции" призван увеличить инвестиции США в эти сектора, одновременно уменьшая зависимость Америки от китайских продуктов и ноу-хау.

Европейская комиссия ранее предупредила, что этот акт "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока. ЕС ведёт с США переговоры об этом законе.

Глава Евросовета Шарль Мишель на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в середине января заявил, что Евросоюзу на фоне закона по инфляции США необходимо направить значительные ресурсы на повышение конкурентоспособности своей промышленности и стимулирование инвестиций.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предостерегла мировые державы от вступления в гонку субсидий в сфере зеленых технологий.